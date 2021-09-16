Двое украинцев погибли в Польше в результате столкновения микроавтобуса и грузовика

В результате автомобильной аварии, произошедшей 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши , погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины - мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Об этом сообщила представитель полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская, передает Укринформ.

По ее словам, трагическое событие произошло после 14:00 по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.

В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали смерть второго 37-летнего украинца.

Причины аварии пока не установлены. По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

Известно, что все погибшие работали в одной из строительных фирм из Томашув-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

Как сообщалось, 7 сентября в польском городе Люблин микроавтобус с гражданами Украины попал в аварию. Пострадали семь человек.