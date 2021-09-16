Двое украинцев погибли в Польше в результате столкновения микроавтобуса и грузовика
Погибшие работали в ремонтно-строительной фирме в Лодзинском воеводстве.
В результате автомобильной аварии, произошедшей 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины - мужчины в возрасте 37 и 39 лет.
Об этом сообщила представитель полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская, передает Укринформ.
По ее словам, трагическое событие произошло после 14:00 по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.
В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали смерть второго 37-летнего украинца.
Причины аварии пока не установлены. По информации полиции, водитель грузовика был трезв.
Известно, что все погибшие работали в одной из строительных фирм из Томашув-Мазовецкого Лодзинского воеводства.
Как сообщалось, 7 сентября в польском городе Люблин микроавтобус с гражданами Украины попал в аварию. Пострадали семь человек.