В Киеве увидели удивительное транспортное средство

На украинских дорогах сейчас можно заметить самые разные автомобили, начиная от самодельных транспортных средств и заканчивая роскошными суперкарами. Некоторые из них способны вызвать удивление даже у самых опытных водителей. Одно такое странное транспортное средство заметили в Киеве…

В Киеве увидели удивительное транспортное средство

В частности, в Сети показали необычное транспортное средство, похожее на мотоцикл с крышей. Но у него есть не только крыша, но также передние, задние и боковые панели (из чего они сделаны – тоже загадка).

Некоторые пользователи Интернета выдвинули предположение, что это действительно мотоцикл с крышей, то есть моторикша. Такие моторикшы очень популярны в азиатских странах и в Индии.

В Киеве увидели удивительное транспортное средство

Водитель, разместивший в Сети фотографии этого странного транспортного средства, сказал, что он был, конечно, поражен, когда увидел его. Но еще больше он удивился, когда этот неопознанный транспортный объект его обогнал.

Напомним, ранее мы рассказали про самые необычные серийные японские автомобили.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Украинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерамиУкраинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерами
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн кмВ Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км
Toyota RAV4 получил внедорожную версиюToyota RAV4 получил внедорожную версию
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшиеВ Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшие
В Киеве произошла авария с участием автомобиля полицииВ Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции
В Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровозаВ Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Завтра в Киеве возобновит работу фуникулерЗавтра в Киеве возобновит работу фуникулер
Завтра в Киеве запретят движение авто по ряду улиц, маршруты общественного транспорта изменятЗавтра в Киеве запретят движение авто по ряду улиц, маршруты общественного транспорта изменят
В Киеве снова перекроют движение для репетиции парада: карта объездаВ Киеве снова перекроют движение для репетиции парада: карта объезда
В Киеве начали прививать от ковида в автобусеВ Киеве начали прививать от ковида в автобусе
Правила проезда в Киеве во время локдауна изменились: спецпропуска отменилиПравила проезда в Киеве во время локдауна изменились: спецпропуска отменили
В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на ВыдубичахВ Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на Выдубичах
Последние новости
Подгружаем последние новости