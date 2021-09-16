В Киеве увидели удивительное транспортное средство

На украинских дорогах сейчас можно заметить самые разные автомобили, начиная от самодельных транспортных средств и заканчивая роскошными суперкарами. Некоторые из них способны вызвать удивление даже у самых опытных водителей. Одно такое странное транспортное средство заметили в Киеве…

В частности, в Сети показали необычное транспортное средство, похожее на мотоцикл с крышей. Но у него есть не только крыша, но также передние, задние и боковые панели (из чего они сделаны – тоже загадка).

Некоторые пользователи Интернета выдвинули предположение, что это действительно мотоцикл с крышей, то есть моторикша. Такие моторикшы очень популярны в азиатских странах и в Индии.

Водитель, разместивший в Сети фотографии этого странного транспортного средства, сказал, что он был, конечно, поражен, когда увидел его. Но еще больше он удивился, когда этот неопознанный транспортный объект его обогнал.

Напомним, ранее мы рассказали про самые необычные серийные японские автомобили.