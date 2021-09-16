Украину может накрыть “волна“ автомобилей-“утопленников“ из США

В Украине уже в ближайшее время могут появиться в большом количестве автомобили-"утопленники" из США . Из-за урагана "Ида", который поразил юго-восточную часть Соединенных Штатов, от воды пострадали сотни тысяч автомобилей.

Ураган "Ида" стал для американцев настоящим бедствием в конце августа – начале сентября 2021 года. В результате него погибли 86 человек, много травмированных. Разрушены сотни тысяч домов.

По данным CarFax, из-за наводнения сильные повреждения от воды получили более 212 000 автомобилей, и их спишут. Некоторые из этих машин были новыми (они находились в автосалонах).

Обычно американцы восстанавливают автомобили-"утопленники", а потом продают их на аукционах, как будто они не были повреждены. В результате кое-кто из автомобилистов становится собственником автомобиля, который через некоторое время выходит из строя.

Часто автомобили-"утопленники" из США попадают в Украину. США сейчас занимает 2-е место по поставке б/у авто в нашу страну (на первом месте Германия). Нет сомнения, что некоторые автомобили, пострадавшие от урагана "Ида", выставят на продажу на американских онлайн аукционах. Поэтому, будьте внимательны при покупке!

Напомним, ранее эксперты рассказали, как понять, что вам пытаются продать автомобиль-"утопленник".