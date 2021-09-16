В "Борисполе" прошли масштабные спасательные учения
Результаты учений показали: авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире.
В международном аэропорту "Борисполь" прошли масштабные аварийно-спасательные учения с привлечением спецтехники.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Сирены, парашютисты, военный вертолет, посадка самолета на пенную подушку, черная туча от керосина, тонны воды, 35 единиц спецтехники и 170 участников невероятного "блокбастера". Это все - о масштабных аварийно-спасательных учениях в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, результаты учений показали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире.
"Спасибо представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Красного Креста, Киевского областного центра медицины катастроф за образцовое взаимодействие в ходе тренировок", - говорится в сообщении.
Напомним, с 14 по 16 сентября Служба безопасности Украины в Киеве и Киевской области проводила тактико-специальные учения.