В "Борисполе" прошли масштабные спасательные учения

Результаты учений показали: авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире.

В "Борисполе" прошли масштабные спасательные учения
Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

В международном аэропорту "Борисполь" прошли масштабные аварийно-спасательные учения с привлечением спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сирены, парашютисты, военный вертолет, посадка самолета на пенную подушку, черная туча от керосина, тонны воды, 35 единиц спецтехники и 170 участников невероятного "блокбастера". Это все - о масштабных аварийно-спасательных учениях в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, результаты учений показали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире.

"Спасибо представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Красного Креста, Киевского областного центра медицины катастроф за образцовое взаимодействие в ходе тренировок", - говорится в сообщении.

Напомним, с 14 по 16 сентября Служба безопасности Украины в Киеве и Киевской области проводила тактико-специальные учения.

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