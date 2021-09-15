На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Компания Mercedes-Benz начала принимать в Германии предварительные заказы на компактный фургон Mercedes-Benz Citan нового, второго, поколения. В базовой комплектации он стоит от 19 348 евро.

Официальная премьера нового Citan состоялась несколько недель назад. Он создан при поддержке компании Renault.

Нужно отметить, что новый Citan построен на той же платформе, что и Renault Kangoo. Фактически это аналог Kangoo, который получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и в технической начинке. Передняя часть полностью соответствует дизайну компактных автомобилей Mersedes-Benz. В топовых комплектациях фонари и фары могут быть светодиодными.

Покупателям Citan предлагают в двух версиях – пассажирской и грузовой. Рынок таких автомобилей в Европе сейчас переживает бум. Поэтому новинке от Mercedes придется конкурировать с Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Toyota ProAce City, Fiat Doblo, и с новым VW Caddy.

В линейку двигателей вошли бензиновые и дизельные силовые агрегаты, а в 2022 году появится версия с электрической силовой установкой.

Версия Panel Van (грузовой фургон) стоит от 19 348 евро, а пассажирская версия Tourer – от 26 418 евро. За дополнительную оплату можно получить самое разное оборудование и передовые технологии.

Напомним, ранее во время дорожных тестов в Германии заметили Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared нового поколения.