На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Компания Mercedes-Benz начала принимать в Германии предварительные заказы на компактный фургон Mercedes-Benz Citan нового, второго, поколения. В базовой комплектации он стоит от 19 348 евро.

На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Официальная премьера нового Citan состоялась несколько недель назад. Он создан при поддержке компании Renault.

Нужно отметить, что новый Citan построен на той же платформе, что и Renault Kangoo. Фактически это аналог Kangoo, который получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и в технической начинке. Передняя часть полностью соответствует дизайну компактных автомобилей Mersedes-Benz. В топовых комплектациях фонари и фары могут быть светодиодными.

На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Покупателям Citan предлагают в двух версиях – пассажирской и грузовой. Рынок таких автомобилей в Европе сейчас переживает бум. Поэтому новинке от Mercedes придется конкурировать с Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Toyota ProAce City, Fiat Doblo, и с новым VW Caddy.

На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

В линейку двигателей вошли бензиновые и дизельные силовые агрегаты, а в 2022 году появится версия с электрической силовой установкой.

На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Версия Panel Van (грузовой фургон) стоит от 19 348 евро, а пассажирская версия Tourer – от 26 418 евро. За дополнительную оплату можно получить самое разное оборудование и передовые технологии.

На базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes

Напомним, ранее во время дорожных тестов в Германии заметили Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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