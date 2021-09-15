2021-09-15
В Украине замечен "породистый" электрокроссовер за 2.2 млн
В Украину привезли первый Ford Mustang Mach-E. Электромобиль привез один из киевских автосалонов и продает его за 81 тысячу долларов (2 миллиона 160 тысяч гривен), передает
Ford Mustang Mach-E — это первый серийный электрокроссовер производителя. В дизайне можно заметить черты Mustang, хотя электрокар построен на платформе Ford Kuga.
В Киев завезли версию 4X Premium, оснащенную двумя моторами общей мощностью 351 л.с. Сотню автомобиль набирает за 5,1 секунды, а батарея на 98 кВтч дает запас хода 435 км.