В Украине замечен "породистый" электрокроссовер за 2.2 млн

В Украину привезли первый Ford Mustang Mach-E. Электромобиль привез один из киевских автосалонов и продает его за 81 тысячу долларов (2 миллиона 160 тысяч гривен), передает «Твоя Машина» .

Ford Mustang Mach-E — это первый серийный электрокроссовер производителя. В дизайне можно заметить черты Mustang, хотя электрокар построен на платформе Ford Kuga.