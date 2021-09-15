В Украине замечен "породистый" электрокроссовер за 2.2 млн

В Украину привезли первый Ford Mustang Mach-E. Электромобиль привез один из киевских автосалонов и продает его за 81 тысячу долларов (2 миллиона 160 тысяч гривен), передает «Твоя Машина».

Ford Mustang Mach-E — это первый серийный электрокроссовер производителя. В дизайне можно заметить черты Mustang, хотя электрокар построен на платформе Ford Kuga.

В Киев завезли версию 4X Premium, оснащенную двумя моторами общей мощностью 351 л.с. Сотню автомобиль набирает за 5,1 секунды, а батарея на 98 кВтч дает запас хода 435 км.

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