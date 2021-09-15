Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Компания Toyota представила новую внедорожную версию своего популярного кроссовера Toyota RAV4. Она называется Adventure, и от стандартной версии отличается обновленным дизайном спереди и индивидуальным интерьером.

Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Внедорожный RAV4 получил новую черную решетку радиатора, светодиодные противотуманные фары с темной окантовкой, более широкие колесные арки, 19-дюймовые колесные диски матово-серого цвета. Кузов покрашен в серый цвет Dynamic, который напоминает нам про классическую Toyota FJ40.

Салон отделан черной экокожей с контрастной оранжевой прострочкой. Есть новое светодиодное освещение (RAV4 первым из всех моделей Toyota получил такое внутренне освещение).

Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Гибридная силовая установка состоит из четырехцилиндрового 2,5 л бензинового двигателя и двух электромоторов. Ее общая мощность составляет 222 л.с. Привод – полный. Такой кроссовер может буксировать груз весом до 1650 кг.

Toyota RAV4 Adventure предназначен людям, которые много времени проводят на природе, ведут активный образ жизни. Сколько стоит такой кроссовер – пока не известно. Его поставки начнутся в первом квартале 2022 года.

Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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