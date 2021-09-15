Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"

Экспериментальный проект продлится со 2 декабря 2021 года по 31 августа 2023 года.

Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"
Фото: Lb.ua

Подать необходимые для таможенного оформления документы, оплатить таможенный сбор и завершить оформление в автоматическом режиме украинцы смогут через приложение "Дія".

Соответствующий проект одобрен Кабинетом министров на заседании 15 сентября.

"Правительство сегодня дало старт реализации такого экспериментального проекта. Для десятков тысяч украинцев ввоз автомобиля часто превращался в ограничения, неудобства и проволочки. Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что все будет "максимально просто, удобно, без всякой коррупции".

Стоит добавить, что члены правительства поддержали документ с доработкой в течение трех дней.

Экспериментальный проект продлится со 2 декабря 2021 по 31 августа 2023 года. Координатором проекта является Минцифры.

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