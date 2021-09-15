2021-09-15
Автопарковки в четырех мегаполисах Украины принесли в бюджеты 85 миллионов. Лидирует Киев
По состоянию на 1 августа автопарковки в четырех мегаполисах Украины — Киеве, Харькове, Одессе и Львове — суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн гривен. Об этом говорится в данных Опендатабот.
Фото: pixabay
Удачные заработки
Больше всего на парковках в первой половине 2021-го года заработал Киев — 34,6 млн грн или 41% от общей суммы.
- Доход Одессы от автопарковок составил 23,3 млн грн.
- Доход Харькова — 14,7 млн грн.
- Львов то же время заработал 12,3 млн грн.
Данные о парковке Днепра, к сожалению, получить не удалось — в этом году коммунальное предприятие Днепровской городского совета «Транспортная инфраструктура города» отказалось предоставить информацию по официальному запросу, ответив, что это «выходит за пределы его компетенции».
В прошлом году Днепр данные предоставил. Заявленная тогда сумма сборов за 9 месяцев равнялась 1?440?0309 грн.