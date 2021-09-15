"Укрзализныця" с 5 октября запускает региональный поезд Киев - Гайворон

Он будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"Укрзализныця" с 5 октября запускает региональный поезд Киев - Гайворон
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" с 5 октября назначает региональный поезд №795/796 Киев - Гайворон (Кировоградская область), который будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в течение нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на этом маршруте и примет решение о его дальнейшем курсировании.

Планируется, что из Киева поезд будет отправляться в 14:41, прибывать в Гайворон - в 00:11. Назад отправление будет в 01:10 с прибытием в столицу в 10:52.

Поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки.

Напомним, ранее УЗ сообщила, что сокращает бронь для железнодорожников, в результате чего в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов.

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