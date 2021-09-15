SkyUp анонсирует полеты в столицу Испании

Лоукостер SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года открывает рейсы по маршруту Киев-Мадрид-Киев. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

SkyUp анонсирует полеты в столицу Испании
Фото: turizm.world

График полетов

Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

Правила въезда в Испанию

По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испании без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19.

Главное условие въезда — заблаговременное заполнение электронной анкеты: https://www.spth.gob.es/.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа с включенным багажом Standard возможность выбирать места заранее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерамиУкраинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерами
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет вездеHyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде
Представлен автомобиль, сделанный из мусораПредставлен автомобиль, сделанный из мусора
На Харьковщине под колесами поезда погиб 15-летний юношаНа Харьковщине под колесами поезда погиб 15-летний юноша
Блок рекламы


Похожие новости
SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в МадридSkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
SkyUp запустит рейсы из Киева в Прагу. Стоимость билета 47 евроSkyUp запустит рейсы из Киева в Прагу. Стоимость билета 47 евро
SkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранееSkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее
SkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в ЗальцбургSkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в Зальцбург
SkyUp начинает полеты из Киева во Францию: названа стоимость билетовSkyUp начинает полеты из Киева во Францию: названа стоимость билетов
SkyUp открывает регулярные рейсы во ФранциюSkyUp открывает регулярные рейсы во Францию
Wizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью УкраиныWizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью Украины
Украинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовкиУкраинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовки
SkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую АравиюSkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
Последние новости
Подгружаем последние новости