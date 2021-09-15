SkyUp анонсирует полеты в столицу Испании

Лоукостер SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года открывает рейсы по маршруту Киев-Мадрид-Киев. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Фото: turizm.world

График полетов

Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

Правила въезда в Испанию

По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испании без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19.

Главное условие въезда — заблаговременное заполнение электронной анкеты: https://www.spth.gob.es/.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа с включенным багажом Standard возможность выбирать места заранее.