Apple привлекает больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей в Калифорнии

Apple продолжает усилия по продвижению фирменных технологий автономного вождения. Компания недавно привлекла большее количество водителей к тестированию самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии. В начале августа программа Apple по разработке автономных транспортных средств включала 69 тестовых автомобилей и 92 пилота. По состоянию на 10 сентября количество испытательных автомобилей не увеличилось, но программа теперь включает 114 водителей.

Apple привлекает больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей в Калифорнии

appleinsider.com

Отмечается, что это количество не соответствует количеству в 154 водителя, достигнутому Apple в октябре 2020 года. Тем не менее, похоже, что калифорнийский техногигант восстанавливает ряды зарегистрированных в программе водителей после того, как их число сократилось почти вдвое за последний год. Что касается количества автомобилей на дорогах, Apple занимает третье место после Waymo и GM Cruise, которые тестируют на дорогах Калифорнии 616 и 201 самоуправляемое транспортное средство соответственно. Кроме того, Waymo даже получила разрешение для выезда на дороги 34 автомобилей без водителей. Apple ещё не подавала заявки на выдачу подобных разрешений.

Apple привлекает больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей в Калифорнии

appleinsider.com

Напомним, что за последний месяц автомобили Apple стали участниками двух ДТП. За последний год количество аварий достигло пяти. Стоит отметить, что во всех случаях система автономного вождения была отключена, а виновниками ДТП становились водители других транспортных средств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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