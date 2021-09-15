Около линии разграничения почти завершился ремонт дорог, - САД

Служба автомобильных дорог в Луганской области обнародовала в Facebook фотографии маршрута Северодонецк - Золотое, на котором почти завершился ремонт по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».



Маршрут пролегает по Луганской области фактически возле линии разграничения с временно оккупированными территориями.

На фотографиях видно дорогу в идеальном состоянии, на которую сейчас наносится дорожная разметка.

При ремонте используются современные технологии. В частности, разметка наносится холодным пластиком.

«Холодный пластик - это относительно новая технология. Холодный пластик устойчив к механическому воздействию. Срок его службы значительно дольше по сравнению с другими материалами. Для сравнения: краска - полгода, холодный пластик - не менее полутора лет», - объясняет ведущий инженер отдела качества и технического контроля Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, который недавно проинспектировал ход работ.

Маршрут Северодонецк - Золотое состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра. В 2020 году были сделаны основные работы на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск и был обеспечен беспрепятственный проезд.

Также на дороге Р-66 полностью закончены работы на путепроводе через железную дорогу на км 192 + 862, на мосту через реку Беленькая на км 188 + 578 в Горном и на мосту на км 182 + 933.

Всего в 2021 году на Луганщине планируется отремонтировать 241 км дорог государственного значения. А всего программа президента Зеленского «Большая Стройка» в течение 2020-2021 гг. должна охватить 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения, общая протяженность которых в регионе насчитывает 1 200 км.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что при реализации программы «Большая стройка» пограничным областям уделяется особое внимание. По мнению главы государства, развитие их инфраструктуры уменьшит риски воздействия на них других государств.