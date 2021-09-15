Вдвое дороже Leaf: известны цены на Nissan Ariya

В Норвегии начались продажи нового электрического кроссовера Nissan Ariya. В базовой комплектации он стоит 40 тысяч евро. Это почти в 2 раза больше, чем цена Nissan Leaf.

После Норвегии продажи паркетника Ariya начнутся в других европейских странах.

Длина Ariya составляет 4595 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1660 мм, а колесная база – 2775 мм. Колесные диски – 19-дюймовые, а в качестве опции предлагают 20-дюймовые колесные диски.

Кроссовер получил современные технологии и системы коммуникации, активной безопасности и помощи водителю.

Европейцам Nissan Ariya предлагают в четырех версиях. В базовой комплектации силовая установка состоит из электромотора и батареи на 63 кВтч. Запас хода – 360 км.

Есть также версии с запасом хода в 400, 460 и 500 км, в зависимости от емкости батареи и количества электромоторов (один или два электромотора). Привод – передний или полный. Цена – от 40 018 до 66 428 евро.

Нужно отметить, что первые Nissan Ariya в Норвегию попадут только летом следующего года. Причина заключается в глобальном дефиците полупроводников.

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Pathfinder.