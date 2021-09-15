В Днепре в результате взрыва автомобиля погибли два человека

Машина полностью уничтожена.

Фото: Национальная полиция

В Днепре в результате взрыва автомобиля на проспекте Хмельницкого погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera около 9:00 утра.

На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Фото: Национальная полиция

Напомним, что в начале сентября на Литейной улице в Днепре произошел взрыв в салоне автомобиля Subaru, в результате которого пострадал водитель. Причиной взрыва тогда стала страйкбольная граната.

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