Toyota Corolla Cross получил спортивную версию

Новейший кроссовер Toyota Corolla Cross, продажи которого в Украине начались всего несколько дней назад, получил спортивную версию GR Sport. Эта новинка стоит от 31 601 доллара.

Toyota Corolla Cross получил спортивную версию

Пока Toyota Corolla Cross GR Sport дебютировал только в Тайване, однако, у нас нет сомнений, что через некоторое время он появится и в других странах мира.

Corolla Cross GR Sport от стандартной версии отличается небольшими изменениями в дизайне кузова, в салоне, а также новой спортивной настройкой подвески от специалистов Gazoo Racing.

В частности, паркетник получил новый передний бампер с видоизмененной решеткой радиатора, которая похожа на Hilux (она окружена черным хромом). Также впереди мы заметили увеличенные воздухозаборники со встроенными противотуманными фарами и алюминиевыми защитными пластинами.

Toyota Corolla Cross получил спортивную версию

Кроме того, сбоку заметны накладки на порогах, а сзади – шильдик GR, который не оставляет никаких сомнений, что это спортивная версия.

Подвеска модернизирована. У нее новые пружины и амортизаторы для улучшения управляемости, а также новый кронштейн шасси.

Покупателям предложат версию с четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 138 л.с. и 172 Нм крутящего момента, который работает вместе с коробкой передач Super CVT-i. Привод – передний. Стоит такая версия 31 601 доллар. Также будет гибридная версия (34 129 долларов).

Toyota Corolla Cross получил спортивную версию

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи Toyota Corolla Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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