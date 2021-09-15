Toyota Corolla Cross получил спортивную версию

Новейший кроссовер Toyota Corolla Cross, продажи которого в Украине начались всего несколько дней назад, получил спортивную версию GR Sport. Эта новинка стоит от 31 601 доллара.

Пока Toyota Corolla Cross GR Sport дебютировал только в Тайване, однако, у нас нет сомнений, что через некоторое время он появится и в других странах мира.

Corolla Cross GR Sport от стандартной версии отличается небольшими изменениями в дизайне кузова, в салоне, а также новой спортивной настройкой подвески от специалистов Gazoo Racing.

В частности, паркетник получил новый передний бампер с видоизмененной решеткой радиатора, которая похожа на Hilux (она окружена черным хромом). Также впереди мы заметили увеличенные воздухозаборники со встроенными противотуманными фарами и алюминиевыми защитными пластинами.

Кроме того, сбоку заметны накладки на порогах, а сзади – шильдик GR, который не оставляет никаких сомнений, что это спортивная версия.

Подвеска модернизирована. У нее новые пружины и амортизаторы для улучшения управляемости, а также новый кронштейн шасси.

Покупателям предложат версию с четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 138 л.с. и 172 Нм крутящего момента, который работает вместе с коробкой передач Super CVT-i. Привод – передний. Стоит такая версия 31 601 доллар. Также будет гибридная версия (34 129 долларов).

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи Toyota Corolla Cross.