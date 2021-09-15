В Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качеством

На украинский рынок выходит новая Toyota Yaris Cross. Компактный кроссовер Тойота уже доступен для заказа по цене от 557 245 гривен, сообщает «Автопортал».

Toyota Yaris Cross – самый маленький кроссовер японской марки – 4172 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1595 мм в высоту при колесной базе в 2560 мм. Название указывает на родство с хэтчбеком Toyota Yaris – авто построен на платформе хэтчбека.

По дизайну кроссовер Тойота Ярис отличается от собрата – у него высокий капот, расширенные крылья и выраженный пластиковый обвес. Клиренс составляет 170 мм. А вот в салоне родство с Yaris видно – у него позаимствовали руль, переключатели и тачскрин.

Среди доступного для Toyota Yaris Cross оборудования – камера заднего вида, электропривод двери багажника и комплекс Toyota Safety Sense P, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон.

Новая Toyota Yaris Cross доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 125 л. с. и 116-сильной гибридной установкой (гибрид стоит от 690 877 гривен). Можно выбрать 6-ступенчатую МКПП или вариатор.

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