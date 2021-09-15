ДТП с украинцами в Турции: в больницах остаются четверо пострадавших

"Всех остальных осмотрели и отпустили".

ДТП с украинцами в Турции: в больницах остаются четверо пострадавших
Фото з місця події
Фото: https://www.hurriyet.com.tr/

Из более 40 украинских граждан, которые пострадали в результате ДТП в Турции в понедельник, в больницах остаются четыре человека. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Турции.

"Консул сегодня встретился с пострадавшими. В автобусе был 41 гражданин Украины. Все туристы прошли медицинское обследование. Из 41 гражданина Украины госпитализированы четверо, с которыми сегодня встретился наш консул. Всех остальных осмотрели и отпустили", - сообщили в посольстве.

"Состояние здоровья пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Условиями в госпитале они довольны, и прогноз на выздоровление положительный. По словам руководителя больницы, до конца недели состояние здоровья пациентов позволит осуществить перелет в Украину и продолжить лечение в амбулаторных условиях", - добавили в дипломатическом учреждении.

Напомним, 13 сентября в Турции в ДТП попал туристический автобус, который вез украинцев из Бодрума в Денизли. Автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.

Пострадавших в результате аварии доставили в разные больницы городов Мугла и Денизли.

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