Все кроссоверы Mazda подорожают

Mazda будет оснащать полным приводом AWD все свои кроссоверы уже в стандартной комплектации. Ранее по такому же пути пошла компания Subaru.

Полный привод i-Activ AWD в качестве стандартного оборудования получат все кроссоверы Mazda начиная с 2022 модельного года. А новинок в этом сегменте у японского автогиганта ожидается немало, включая и обновленный CX-5, который был представлен совсем недавно.

В частности, полноприводную систему в стандартной комплектации получат такие модели, как Mazda CX-3, CX-30, CX-5, и CX-9.

Пока рано говорить, как такое нововведение повлияет на стоимость кроссоверов Мазды, но, судя по всему, модели 2022 года станут немного дороже. В принципе это вполне объяснимо, ведь стандартный полный привод во всех паркетниках нужно рассматривать как часть экспансии компании Mazda в сегмент машин люксового класса.

Пока эта инициатива компании Mazda будет касаться только рынка США . Однако, не исключено, что потом ее распространят и на другие страны.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.