Все кроссоверы Mazda подорожают

Mazda будет оснащать полным приводом AWD все свои кроссоверы уже в стандартной комплектации. Ранее по такому же пути пошла компания Subaru.

Все кроссоверы Mazda подорожают

Полный привод i-Activ AWD в качестве стандартного оборудования получат все кроссоверы Mazda начиная с 2022 модельного года. А новинок в этом сегменте у японского автогиганта ожидается немало, включая и обновленный CX-5, который был представлен совсем недавно.

В частности, полноприводную систему в стандартной комплектации получат такие модели, как Mazda CX-3, CX-30, CX-5, и CX-9.

Пока рано говорить, как такое нововведение повлияет на стоимость кроссоверов Мазды, но, судя по всему, модели 2022 года станут немного дороже. В принципе это вполне объяснимо, ведь стандартный полный привод во всех паркетниках нужно рассматривать как часть экспансии компании Mazda в сегмент машин люксового класса.

Пока эта инициатива компании Mazda будет касаться только рынка США. Однако, не исключено, что потом ее распространят и на другие страны.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)
Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет вездеHyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде
Представлен автомобиль, сделанный из мусораПредставлен автомобиль, сделанный из мусора
Блок рекламы


Похожие новости
Обновленную Mazda CX-5 рассекретили раньше времениОбновленную Mazda CX-5 рассекретили раньше времени
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
“Битки“ из США снова подорожают“Битки“ из США снова подорожают
Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколенияВторой шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения
Названы лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000Названы лучшие б/у кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000
Кроссоверы, которые справляются с серьезным бездорожьемКроссоверы, которые справляются с серьезным бездорожьем
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в УкраинеНазваны самые популярные кроссоверы и внедорожники в Украине
Названы самые надежные б/у кроссоверыНазваны самые надежные б/у кроссоверы
Hyundai опять отзывает кроссоверы TucsonHyundai опять отзывает кроссоверы Tucson
Названы самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегомНазваны самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегом
Последние новости
Подгружаем последние новости