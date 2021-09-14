В Украине произошло ДТП с участием редкой иномарки

Издание сообщает, что на минувших выходных на треке СК «Чайка» разбили редкий спортивный автомобиль Fiat 124 Spider в кузове кабриолет. Этот спорткар в эксклюзивной версии с тюнингом от мастеров Abarth.

Как рассказывают свидетели ДТП, водитель кабриолета не справился с управлением входя в поворот. В результате спорткар перевернулся и загорелся, передаёт newsyou.info .

Судя по опубликованным фото, восстановить машину будет достаточно сложно и затратно.

Fiat 124 Spider дебютировал в 2015 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Версия для европейского рынка выпускалась до 2019 года, а для азиатско-тихоокеанского и североамериканского рынков родстер собирали до 2020 года.