В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км

Компания Volvo показала в Интернете купе Volvo P1800 1966 года выпуска, которое уже проехало более 6 млн километров. Автомобиль находится в очень хорошем состоянии.

Многие годы этим уникальным автомобилем владел Ирв Гордон. В сентябре 2013 года красный Volvo P1800 преодолел отметку в 3 млн миль (4,8 млн км), после чего его включили в Книгу рекордов Гиннеса. К маю 2018 года Гордон проехал на своем автомобиле 3,25 млн миль, но через несколько месяцев после этого он умер.

Сейчас уникальным автомобилем владеет компания Volvo, и он по-прежнему на ходу. Этим купе в повседневной жизни пользуется Нино Гамбино, который был хорошим приятелем Гордона.

Volvo P1800 до сих пор оснащается оригинальным двигателем. За все время ему сделали два капитальных ремонта.