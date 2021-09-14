В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км

Компания Volvo показала в Интернете купе Volvo P1800 1966 года выпуска, которое уже проехало более 6 млн километров. Автомобиль находится в очень хорошем состоянии.

В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км

Многие годы этим уникальным автомобилем владел Ирв Гордон. В сентябре 2013 года красный Volvo P1800 преодолел отметку в 3 млн миль (4,8 млн км), после чего его включили в Книгу рекордов Гиннеса. К маю 2018 года Гордон проехал на своем автомобиле 3,25 млн миль, но через несколько месяцев после этого он умер.

Сейчас уникальным автомобилем владеет компания Volvo, и он по-прежнему на ходу. Этим купе в повседневной жизни пользуется Нино Гамбино, который был хорошим приятелем Гордона.

В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км

Volvo P1800 до сих пор оснащается оригинальным двигателем. За все время ему сделали два капитальных ремонта.

Напомним, ранее показали пикап Dodge Ram 3500 1997 года выпуска, который проехал по дорогам США около 2,4 миллиона километров. Этот пикап ни разу не ремонтировали у официальных дилеров.


Максимов Віталій, Тудей

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