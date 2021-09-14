В Раду внесли законопроект, облегчающий льготную растаможку евроблях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6044, благодаря которому в случае его принятия десятки тысяч украинцев смогут по льготе растаможить свои автомобили на иностранной регистрации. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

В Раду внесли законопроект, облегчающий льготную растаможку евроблях

Текста этого проекта закона еще нет на сайте ВР, так как его вначале передали на рассмотрение руководству парламента. Его обнародуют немного позже.

Но уже сейчас мы знаем, что этот законопроект предусматривает возможность во время льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые заезжали в Украину из РФ. Сейчас таможня отказывается оформлять такие машины. В результате около 150 тысяч украинцев по этой причине не могут легализовать свои авто.

Кроме того, дадут возможность растаможить микроавтобусы весом 3,5 тонны и гибридные автомобили.

Сам период льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации планируют продлить на три месяца. На данный момент он действует до 10 ноября 2021 года. Для участников АТО/ООС льготный период растаможки машин предлагают продлить на шесть месяцев.

Напомним, ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что введенный в Украине до 10 ноября 2021 года льготный период растаможки иномарок – это последняя возможность украинцев легализовать свои машины по доступной цене.


Максимов Віталій, Тудей

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