Появились новые подробности про Duster третьего поколения

Бюджетный кроссовер Duster нового, третьего, поколения, будут разрабатывать в Румынии с привлечением иностранных специалистов. Об этом рассказал Дени ле Вот, возглавляющий подразделение Группы Renault, в которое входит Dacia.

По его словам, в работе над Duster третьего поколения примут участие 4 тысячи инженеров и 2,7 тысячи специалистов в других областях.

Новый Dacia Duster построят на платформе CMF-B. На этой же платформе, кстати, планируют создать и новый большой кроссовер Dacia Bigster, анонсированный несколько месяцев назад.

Интересно, что Duster третьего поколения будут позиционировать как полноприводный внедорожник. Сейчас его позиционируют как бюджетный кроссовер. Что же касается дизайна, то Дастер получит серьезные изменения.

Отмечается, что новый Duster не будет "младшим братом" Dacia Bigster. Ранее некоторые эксперты высказали такие опасения.

Серийное производство Dacia Duster начнется в 2024 году. Где его будут выпускать – пока не известно. Возможно, в Румынии.

Напомним, ранее стало известно, что Dacia Duster получил особую экстремальную версию Extreme Limited Edition. В продаже она появится в 2022 году.