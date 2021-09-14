"В метро и общественном транспорте COVID-сертификаты не будут требовать", - Шмыгаль

Вакцинироваться заставят только водителей и сотрудников метро и общественного транспорта.

"В метро и общественном транспорте COVID-сертификаты не будут требовать", - Шмыгаль
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Для проезда в общественном транспорте и метро в граждан не будут требовать сертификат о вакцинации, даже в "оранжевой" и "красной" зоне карантина.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил на годовой пресс-конференции.

"Мы не будем требовать у людей в общественном транспорте и метро COVID-сертификаты. Потому что это физически невозможно проверить всех в метро в час "пик"", - пояснил премьер.

Он добавил, что вакцинироваться заставят только водителей и сотрудников метро и общественного транспорта.

Ранее Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях в работе из-за карантина.

Напомним, вчера Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября. В Украине остается разделение на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону заражения. Заведения и учреждения, в которых персонал будет вакцинирован двумя дозами, будут работать даже в "красной" зоне.

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