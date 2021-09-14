Из Киева ушел один из сервисов проката электросамокатов
Самая маленькая из компаний решила пойти туда, где у нее не будет конкурентов.
Из Киева ушел один из семи операторов проката электросамокатов. По данным заместителя главы КГГА Константина Усова, компания Vzhooh перевезла все свои самокаты в Ровно и Луцк, где у нее нет конкурентов.
"Вероятно, основными причинами, почему самый маленький из операторов покинул Киев, стали конкуренция и высокий уровень вандализма. В городе ежедневно фиксируют десятки сломанных, утопленных и похищенных электросамокатов", - заявил Усов в телеграмме.
На улицах Киева продолжают действовать более четырех тысяч электросамокатов от шести операторов: Bolt, Jet, BikeNow, Kiwi, Scroll Bird, Zelectra.
По данным луцких и ровенских СМИ, самокаты Vzhooh появились там еще в августе.
Напомним, что в июле 2021 года компании-операторы проката электросамокатов в Киеве программно ограничили их скорость до 20 км/ч на выполнение меморандума, подписанного с Киевгорадминистрацией в конце июня.