Из Киева ушел один из сервисов проката электросамокатов

Самая маленькая из компаний решила пойти туда, где у нее не будет конкурентов.

Из Киева ушел один из семи операторов проката электросамокатов. По данным заместителя главы КГГА Константина Усова, компания Vzhooh перевезла все свои самокаты в Ровно и Луцк, где у нее нет конкурентов.

"Вероятно, основными причинами, почему самый маленький из операторов покинул Киев , стали конкуренция и высокий уровень вандализма. В городе ежедневно фиксируют десятки сломанных, утопленных и похищенных электросамокатов", - заявил Усов в телеграмме.

На улицах Киева продолжают действовать более четырех тысяч электросамокатов от шести операторов: Bolt, Jet, BikeNow, Kiwi, Scroll Bird, Zelectra.

По данным луцких и ровенских СМИ , самокаты Vzhooh появились там еще в августе.