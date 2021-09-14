В Укрзализныце разоблачили еще одну схему хищения, которая могла привести к авариям поездов

Филиал АО покупал в частной компании некачественные запчасти.

В Укрзализныце разоблачили еще одну схему хищения, которая могла привести к авариям поездов
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили схему хищения средств в АО "Укрзализныця", которая заключалась в закупке некачественных запчастей для железнодорожных путей под видом качественных.

Использование такой продукции могло привести к авариям поездов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Представители одного из филиалов Укрзализныци наладили механизм получения денег на закупке продукции для ремонта транспортных сообщений. К схеме они привлекли столичную частную компанию.

Эта фирма в 2020-2021 годах поставила Укрзализныци партии резиновых прокладок для рельсовых путей, но сделала это в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

"Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученную «разницу» дельцы выводили в тень", - пояснили в СБУ.

Во время обысков в региональном филиале Укрзализныци и компании в Киеве выявили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности и вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По предварительным выводам экспертов, продукция не отвечала техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети УЗ, стоимость которой составляет более 3 млрд гривен.



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