SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
Первый рейс запланирован на 18 октября.
Крупнейший украинский лоукостер SkyUp объявил о расширении карты полетов. Так, 18 октября авиакомпания будет выполнять рейсы "Киев - Мадрид".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"SkyUp Airlines открывает рейсы Киев - Мадрид - Киев. Отправиться в путешествие можно будет дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром, что позволит уже в первый день поездки наслаждаться прогулками по Мадриду", - говорится в сообщении.
В SkyUp добавили, что по состоянию на 13 сентября граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Главное условие въезда - заблаговременное заполнение электронной анкеты.