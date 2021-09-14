SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид

Крупнейший украинский лоукостер SkyUp объявил о расширении карты полетов. Так, 18 октября авиакомпания будет выполнять рейсы " Киев - Мадрид".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"SkyUp Airlines открывает рейсы Киев - Мадрид - Киев . Отправиться в путешествие можно будет дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром, что позволит уже в первый день поездки наслаждаться прогулками по Мадриду", - говорится в сообщении.