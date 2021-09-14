SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид

Первый рейс запланирован на 18 октября.

SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
Фото: facebook/Skyup-airlines

Крупнейший украинский лоукостер SkyUp объявил о расширении карты полетов. Так, 18 октября авиакомпания будет выполнять рейсы "Киев - Мадрид".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"SkyUp Airlines открывает рейсы Киев - Мадрид - Киев. Отправиться в путешествие можно будет дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром, что позволит уже в первый день поездки наслаждаться прогулками по Мадриду", - говорится в сообщении.

В SkyUp добавили, что по состоянию на 13 сентября граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Главное условие въезда - заблаговременное заполнение электронной анкеты.

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