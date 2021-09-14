Проезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пик

Проезд льготников в общественном транспорте остается болезненным вопросом во многих городах Украины. Местные власти никак не могут урегулировать вопрос разрешенного количества льготников, которых можно за раз перевозить в одной маршрутке. Решить проблему со льготными перевозками поможет технология Smart City.

Директор по развитию бизнеса компании Renome Smart Валерий Сироштан анонсировал, что технология Smart City за счет эмиссии карты позволит льготнику зафиксировать факт, что он зашел в транспорт. Каждый транспортный оператор, в свою очередь, сможет получать информацию, сколько льготников он перевозит.

В систему также будет встроен механизм эмиссии карты, который позволит идентифицировать льготников. На сегодняшний день ни один населенный пункт Украины не имеет четкого учета льготников, хотя согласно законодательству, у нас их 13 категорий, в том числе дети до 6 лет.

Также должен быть разработан специальный график проезда для льготников, который поможет разгрузить транспорт в часы пик, когда маршрутки забиты пассажирами, возвращающимся с работы. Льготников будут стимулировать ездить не в час пик, чтобы избежать толкучки.

Напомним, что стоимость проезда в городском транспорте продолжает расти. С 15 сентября проезд подорожает в Одессе, Бердянске, в некоторых городах Днепропетровской и Луганской областей. Летом стоимость проезда поднялась в столице, пригородах Киева , и еще ряде городов.

Ранее сообщалось, какие правила проезда действуют для детей в общественном транспорте.