Проезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пик

Проезд льготников в общественном транспорте остается болезненным вопросом во многих городах Украины. Местные власти никак не могут урегулировать вопрос разрешенного количества льготников, которых можно за раз перевозить в одной маршрутке. Решить проблему со льготными перевозками поможет технология Smart City.

Проезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пик: что изменится для пассажиров

Директор по развитию бизнеса компании Renome Smart Валерий Сироштан анонсировал, что технология Smart City за счет эмиссии карты позволит льготнику зафиксировать факт, что он зашел в транспорт. Каждый транспортный оператор, в свою очередь, сможет получать информацию, сколько льготников он перевозит.

Проезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пик: что изменится для пассажиров

В систему также будет встроен механизм эмиссии карты, который позволит идентифицировать льготников. На сегодняшний день ни один населенный пункт Украины не имеет четкого учета льготников, хотя согласно законодательству, у нас их 13 категорий, в том числе дети до 6 лет.

Также должен быть разработан специальный график проезда для льготников, который поможет разгрузить транспорт в часы пик, когда маршрутки забиты пассажирами, возвращающимся с работы. Льготников будут стимулировать ездить не в час пик, чтобы избежать толкучки.

Напомним, что стоимость проезда в городском транспорте продолжает расти. С 15 сентября проезд подорожает в Одессе, Бердянске, в некоторых городах Днепропетровской и Луганской областей. Летом стоимость проезда поднялась в столице, пригородах Киева, и еще ряде городов.

Ранее сообщалось, какие правила проезда действуют для детей в общественном транспорте.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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