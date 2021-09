Tesla Model S установила новый рекорд скорости

Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд скорости на трассе в Нюрбургринге среди немодифицированных электрокаров, разогнавшись до 166,32 км/ч. Об этом у себя в Twitter написал CEO Tesla Маск.

Фото: tesla.com

«Tesla Model S Plaid только что установила официальный мировой рекорд скорости на трассе в Нюрбургринге. Абсолютно без модификаций, прямо с завода», — говорится в твите бизнесмена.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht