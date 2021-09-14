Toyota сократит производство автомобилей из-за дефицита чипов

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о дальнейших корректировках производственного плана на ближайшее время из-за глобального дефицита чипов. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: cnbc.com

Toyota выпустит в сентябре почти на 70 тыс. меньше автомобилей, чем предполагалось ранее, в том числе на 30 тыс. меньше в Японии и на 40 тыс. — в других странах. В октябре производство будет снижено на 330 тыс. машин — на 150 тыс. на японских предприятиях и на 180 тыс. на зарубежных.

Прогноз выпуска на финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года, был пересмотрен до 9 млн машин с ранее ожидавшихся 9,3 млн.

Почему падает производство

Основными причинами корректировки производства компания называет сокращение операций у ряда местных поставщиков из-за длительной пандемии COVID-19 в Юго-Восточной Азии, а также напряженную ситуацию с поставками полупроводников.

Распространение инфекции в Юго-Восточной Азии остается непредсказуемым, что затрудняет поддержание работы компании из-за локдаунов в различных районах.

Что дальше

«Мы приносим искренние извинения нашим клиентам и поставщикам за возможные неудобства, которые могут быть вызваны этими изменениями», — говорится в сообщении Toyota.

Хотя перспективы на ноябрь и далее неясны, текущий спрос остается очень сильным, отметили в компании. В результате производственный план на ноябрь и последующие периоды пока сохраняется на прежнем уровне.

Компания также заявила, что работает над переносом производства в другие регионы

Напомним

Аналитики компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в $110 млрд. Производство автомобилей сократится на 3,9 млн