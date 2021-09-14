Эксперты назвали самую частую проблему новых автомобилей

Автопроизводители оснащают свои новые автомобили передовыми технологиями, которые на поверку часто оказываются еще "сырыми". Последние десять лет покупатели новых авто чаще всего жаловались на функцию распознавания голоса. Однако, в 2021 году у новых машин появилась другая главная проблема…

В частности, во время анализа качества новых автомобилей, проведенного американцами из J. D. Power, выяснилось, что самая главная проблема в новых автомобилях - подключение к смартфону.

Многие покупатели новых машин жалуются на проблемы с подключением Android Auto и Apple CarPlay.

Вице-президент J. D. Power Дэйв Сарджент отметил, что водители, столкнувшиеся с проблемой беспроводной связи, все свое раздражение и недовольство вымещают на автопроизводителях. Но Сарджент считает, что это также является недоработкой IT-компаний.

Аналитики J. D. Power опросили 110 тысяч владельцев автомобилей 2021 модельного года. Главным показателем в рейтинге является индекс проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100) за первые 90 дней владения.

В результате оказалось, что значительно увеличилось количество жалоб водителей на проблемы с подключением смартфонов к системам автомобилей.

Напомним, ранее американцы назвали самые надежные машины 2021 года.