В Украине представили электромобиль с необычным дизайном

Конструктором и создателем нового электромобиля стал инженер Ровенской АЭС Андрей Буткевич. МЭМ-01 – это его первое транспортное средство на электротяге. Транспортное средство выглядит очень необычно. Автор с раннего детства увлекался разработкой различных приборов.

Внешне сити-кар не совсем похож на автомобиль – у него три небольших колеса и руль от велосипеда. Особенно привлекает внимание форма и двухцветная окраска кузова. В конструкции транспортного средства использованы только экологически чистые материалы, например, дерево, сообщает newsyou.info .

В движение самодельный электромобиль приводит мотор мощностью 2 л.с. Он способен разогнать небольшой сити-кар до 35 км/ч. В салоне без проблем могут комфортно разместиться 2 человека. Если есть необходимость в перевозке груза, тогда допустимо размещение в салоне только водителя и максимально около 100 кг груза. Такой автомобиль Андрей Буткевич называет идеальным для поездок за покупками и транспортировки небольших грузов.

Мужчина уверяет, что его электромобилем уже активно интересуются, и ему ни раз поступали предложения о продаже. Однако, Буткевич не спешит продавать первый и пока единственный экземпляр МЭМ-01. Вместе с командой он планирует улучшить транспортное средство, доработав конструкцию.