2021-09-14
СБУ потратит десятки миллионов гривен на новые иномарки
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила тендер на закупку 65 полноприводных внедорожников Toyota RAV4 (по 1 млн гривен каждый) за 66,8 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают
Тендер объявлен 10 сентября.
СБУ хочет купить 65 авто Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.
Машины должны быть оснащены проблесковыми маячками синего цвета и другим дополнительным оборудованием.
Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины хочет купить 10 подарочных наборов стаканов для виски с эмблемой и изображением здания СБУ за 50 тыс. гривен.