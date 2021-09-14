СБУ потратит десятки миллионов гривен на новые иномарки

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила тендер на закупку 65 полноприводных внедорожников Toyota RAV4 (по 1 млн гривен каждый) за 66,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают «Українськi Новини».

Тендер объявлен 10 сентября.

СБУ хочет купить 65 авто Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.

Машины должны быть оснащены проблесковыми маячками синего цвета и другим дополнительным оборудованием.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины хочет купить 10 подарочных наборов стаканов для виски с эмблемой и изображением здания СБУ за 50 тыс. гривен.

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