СБУ потратит десятки миллионов гривен на новые иномарки

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила тендер на закупку 65 полноприводных внедорожников Toyota RAV4 (по 1 млн гривен каждый) за 66,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают «Українськi Новини» .

Тендер объявлен 10 сентября.

СБУ хочет купить 65 авто Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.

Машины должны быть оснащены проблесковыми маячками синего цвета и другим дополнительным оборудованием.