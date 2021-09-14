Land Rover Defender получит люксовую версию

Land Rover Defender может стать отдельной линейкой внедорожников, как в случае с Range Rover. Об этом сообщило британское издание Autocar со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Land Rover Defender получит люксовую версию

Range Rover, который в своей модельной линейке имеет несколько версий, очень успешен. Боссы компании Jaguar Land Rover считают, что знаменитый Defender тоже может повторить этот успех.

По данным Autocar, новая модель в семействе Defender появиться примерно к 2025 году. Предполагается, что ее построят на новой платформе MLA. Это будет флагманская модель. Она получит уникальный дизайн и передовые технологии.

На этой же платформе, кстати, планируют создать и Range Rover нового поколения.

Land Rover Defender получит люксовую версию

MLA – это своего рода универсальная платформа, на которой можно создавать автомобили с "мягкой" гибридной силовой установкой, полноценной гибридной силовой установкой и даже электромобили.

Новый Defender на платформе MLA будет более люксовым, чем модель текущего поколения. В целом он получит спортивный дизайн кузова и соответствующий салон.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)
Hyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет вездеHyundai представила большой план по переводу транспорта на водород — он будет везде
Представлен автомобиль, сделанный из мусораПредставлен автомобиль, сделанный из мусора
Блок рекламы


Похожие новости
Самый доступный паркетник BMW получит особый салонСамый доступный паркетник BMW получит особый салон
Land Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версиюLand Cruiser 300 получил в Украине самую крутую версию
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Dacia Duster получил экстремальную версиюDacia Duster получил экстремальную версию
Китайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser PradoКитайцы создали конкурента Toyota Land Cruiser Prado
Шпионы заметили на тестах новый Land Rover Defender 130Шпионы заметили на тестах новый Land Rover Defender 130
В Сети показали люксовую версию нового Land Cruiser 300В Сети показали люксовую версию нового Land Cruiser 300
Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 годуНовый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 году
Mercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-ClassMercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class
Nissan представил спортивную версию электро-кроссовераNissan представил спортивную версию электро-кроссовера
Последние новости
Подгружаем последние новости