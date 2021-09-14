Land Rover Defender получит люксовую версию

Land Rover Defender может стать отдельной линейкой внедорожников, как в случае с Range Rover. Об этом сообщило британское издание Autocar со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Range Rover, который в своей модельной линейке имеет несколько версий, очень успешен. Боссы компании Jaguar Land Rover считают, что знаменитый Defender тоже может повторить этот успех.

По данным Autocar, новая модель в семействе Defender появиться примерно к 2025 году. Предполагается, что ее построят на новой платформе MLA. Это будет флагманская модель. Она получит уникальный дизайн и передовые технологии.

На этой же платформе, кстати, планируют создать и Range Rover нового поколения.

MLA – это своего рода универсальная платформа, на которой можно создавать автомобили с "мягкой" гибридной силовой установкой, полноценной гибридной силовой установкой и даже электромобили.

Новый Defender на платформе MLA будет более люксовым, чем модель текущего поколения. В целом он получит спортивный дизайн кузова и соответствующий салон.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.