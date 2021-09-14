Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей

Фото: https://mepr.gov.ua/

Правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии моря Минэкологии научно-исследовательское судно "Бельгика".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Украины.

Как отметили в министерстве, передача судна позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС о морской окружающей среде.

Также запланированы совместные украинского-бельгийские научные исследования, как в Черном, так и Северном морях.

"Мы очень благодарны Королевству Бельгия за такой важный для Украины подарок - научно-исследовательское судно "Бельгика". Уже в этом году на нем мы планируем восстановить научные исследования в Черном, а впоследствии и в Азовском морях. Надеемся это делать совместно с нашими бельгийскими коллегами" , - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

В дальнейшем из бельгийсткого порта Зебрюгге судно совершит переход в Одессу. На пути в 8,600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластику. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам в морских микроорганизмах.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Фото: https://mepr.gov.ua/

Фото: https://mepr.gov.ua/

Напомним, в прошлом месяце Великобритания передала Украине исследовательское судно "Джеймс Кларк Росс".