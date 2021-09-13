В Украине начались продажи Toyota Yaris Cross

В Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross. В базовой комплектации он стоит от 557 245 гривен.

В Украине начались продажи Toyota Yaris Cross

Украинским автомобилистам предлагают европейскую версию Toyota Yaris Cross. Она немного отличается от версии, которую недавно начали продавать в США. Длина Yaris Cross составляет 4172 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1595 мм, а колесная база – 2560 мм. Клиренс мог быть немного больше - 170 мм.

В базовой комплектации этот кроссовер оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и 153 Нм кр.м., который работает с 6-ступенчатой механикой. Максимальная скорость – 180 км/ч.

В Украине начались продажи Toyota Yaris Cross

В базе есть системы ABS, EBD и TRC, система помощи при экстренном торможении, камера заднего вида, система предупреждения про падение давления в шинах, внешние зеркала с обогревом, кондиционер, мультифункциональный руль, 7-дюймовый цветной мультиинформационный дисплей, передние фронтальные подушки безопасности, информационно-развлекательная система, 8-дюймовый многофункциональный сенсорный дисплей и многое другое.

Есть также версия с гибридной силовой установкой. Она стоит от 690 877 гривен.

В Украине начались продажи Toyota Yaris Cross

Ранее стало известно, что очередь за некоторыми комплектациями Toyota Land Cruiser 300 растянулась уже на 4 года.


Максимов Віталій, Тудей

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