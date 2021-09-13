Исполнительная служба получила данные владельцев авто, которые скрываются от взыскания, - Малюська

Пока исполнительная служба получила доступ к информации о состоянии таких автомобилей только в Киеве.

Исполнительная служба получила данные владельцев авто, которые скрываются от взыскания, - Малюська
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Исполнительная служба Украины благодаря цифровизации увеличила свои возможности, в частности, реализации автомобилей, чьи владельцы скрываются от взыскания.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти автомобили блокируются, эвакуируются и выставляются на продажу. Мы недавно продали "Мазератти", "Мерседес" Х класса", - сказал Малюська в кулуарах конференции YES Brainstorming в Киеве.

Он уточнил, что пока исполнительная служба получила доступ к информации о состоянии таких автомобилей в Киеве.

Напомним, ранее Денис Малюська предложил собрать глав украинских ключевых медиа и узнать, дают ли они своим сотрудникам заработную плату в конвертах, переводя свой бизнес в тень.

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