Исполнительная служба получила данные владельцев авто, которые скрываются от взыскания, - Малюська
Пока исполнительная служба получила доступ к информации о состоянии таких автомобилей только в Киеве.
Исполнительная служба Украины благодаря цифровизации увеличила свои возможности, в частности, реализации автомобилей, чьи владельцы скрываются от взыскания.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает "Интерфакс-Украина".
"Эти автомобили блокируются, эвакуируются и выставляются на продажу. Мы недавно продали "Мазератти", "Мерседес" Х класса", - сказал Малюська в кулуарах конференции YES Brainstorming в Киеве.
Он уточнил, что пока исполнительная служба получила доступ к информации о состоянии таких автомобилей в Киеве.
Напомним, ранее Денис Малюська предложил собрать глав украинских ключевых медиа и узнать, дают ли они своим сотрудникам заработную плату в конвертах, переводя свой бизнес в тень.