Электромобиль по цене всего 2000 долларов

Китайская компания Regal Raptor Motors, которая специализируется на выпуске электрических мотоциклов и скутеров, начала продавать в Китае свой новый субкомпактный электрокар ElectricKar K5. Он в базовой комплектации стоит всего 2 тысячи долларов. То есть это самый дешевый электромобиль в мире.

Стартовали продажи компактного электромобиля стоимостью всего $2000

Длина K5 составляет 2,2 м, ширина – 1,09 м, а высота – 1,62 м. В нем может поместиться два человека.

Электрокар оснащается электромотором мощностью 1,1 л.с. и батареей на 2,7 кВтч. Максимальная скорость – 44 км/ч. Запас хода – от 55 до 66 км. Батарею можно полностью зарядить за 8 часов.

Стартовали продажи компактного электромобиля стоимостью всего $2000

Купить электрокар ElectricKar K5 можно и в Интернете на сайте Alibaba. Там он стоит на 100 долларов дороже. Если кто-то захочет купить сразу 9 экземпляров такой машины, то тогда цена составит 1 800 долларов за каждый K5. Но нужно учесть, что далеко не во всех странах разрешено ездить на таких машинах.

Для сравнения, в США самый недорогой электромобиль стоит 27 000 долларов (Nissan Leaf), а в Европе – 6 090 евро (Citron AMI).

Стартовали продажи компактного электромобиля стоимостью всего $2000

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Он будет стоить от 6 100 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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