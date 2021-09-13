В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта

Пользователи смогут находить нужные остановки и маршруты, а также следить за движением транспорта на карте.

В мобильном приложении " Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта.

Об этом сообщает Официальный портал Киева .

Отмечается, что сервис оцифровывает данные КП "Киевпастранс" о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.

"Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или по названию остановки. Кроме того, приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно сделать пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в «Избранное», чтобы всегда иметь их под рукой", - говорится в сообщении.

Сейчас разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Пользователей будут привлекать, чтобы они оставляли отзывы для улучшения и дополнения сервиса.

Также городские власти продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда.

В настоящее время QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.

Напомним, " Киев Цифровой" - приложение, объединившее главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, уплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.

Приложение доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.