В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта
Пользователи смогут находить нужные остановки и маршруты, а также следить за движением транспорта на карте.
В мобильном приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Отмечается, что сервис оцифровывает данные КП "Киевпастранс" о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.
"Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или по названию остановки. Кроме того, приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно сделать пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в «Избранное», чтобы всегда иметь их под рукой", - говорится в сообщении.
Сейчас разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Пользователей будут привлекать, чтобы они оставляли отзывы для улучшения и дополнения сервиса.
Также городские власти продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда.
В настоящее время QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.
Напомним, "Киев Цифровой" - приложение, объединившее главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, уплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.
Приложение доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
В августе КГГА также запустила сайт для заказа спецпропусков на транспорт на случай локдауна. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков нужно будет ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" (или "синей" карточки старого образца или карты киевлянина) для каждого работника.