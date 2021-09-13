В Грузии после месячного перерыва возобновил работу общественный транспорт

За время пандемии ковида транспорт в стране останавливали уже четыре раза.

В пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди - после месячного перерыва возобновил работу общественный транспорт.

Об этом сообщают "Новости - Грузия".

Отмечается, что решение о возобновлении движения транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом 7 сентября.

Сейчас пассажиров начали обслуживать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги. При этом карантинные правила проезда остаются - пассажиров не будут пускать в транспорт без масок, а также они должны обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Власти обещают строго контролировать соблюдение мер безопасности.

За время пандемии ковида общественный транспорт в Грузии прекращал работу уже четыре раза. Сначала - с марта по май 2020 года. Властям также пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 по февраль текущего года, а затем и весной - с 3 по 13 мая.

На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа. Это решение вызвало протесты - граждане жаловались на то, что им трудно добираться на работу без автобусов и маршрутных такси, а в Тбилиси - еще и без метро.

Сначала планировали возобновить работу транспорта 4 сентября, однако затем срок продлили.

Напомним, с 10 августа Грузия также вернула обязательное требование ношение защитной маски на открытом воздухе, где собирается больше пяти человек.