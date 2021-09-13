Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие

Водитель автобуса погиб на месте.

Фото: hurriyet.com.tr

В Турции попал в ДТП туристический автобус, который вез украинцев из Бодрума в Денизли.

Как сообщает Hurriyet, автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.

После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся. Водитель автобуса погиб на месте аварии, еще 35 человек из автобуса и маршрутки получили травмы.

Пострадавших доставили в разные больницы городов Стамбул и Денизли.

Фото: hurriyet.com.tr

Фото: hurriyet.com.tr

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