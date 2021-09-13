2021-09-13
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие
Водитель автобуса погиб на месте.
Фото: hurriyet.com.tr
В Турции попал в ДТП туристический автобус, который вез украинцев из Бодрума в Денизли.
Как сообщает Hurriyet, автобус неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, ехавшей навстречу.
После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся. Водитель автобуса погиб на месте аварии, еще 35 человек из автобуса и маршрутки получили травмы.
Пострадавших доставили в разные больницы городов Стамбул и Денизли.
Фото: hurriyet.com.tr
Фото: hurriyet.com.tr