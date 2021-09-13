Когда водитель не должен пропускать пешехода на “зебре“, - решение суда

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед автомобилями только тогда, когда они ступили на "зебру". К такому решению по делу №389/752/21 пришел Третий апелляционный суд.

В Кировоградской области произошло ДТП с участием пешехода. Дело в конечном итоге попало на рассмотрение в Третий апелляционный суд.

В решении суда говорится, что пешеходы при переходе дороги должны руководствоваться правилами дорожного движения. В частности, они должны переходить дорогу по пешеходному переходу, а если их нет, то на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

При этом пешеходы должны убедиться, что нет опасности для них и для других участников дорожного движения.

В свою очередь водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам. Но есть один нюанс. Попустить пешехода водитель должен только в том случае, если он уже ступил на "зебру".

Если пешеходы стоят возле "зебры" или приближаются к ней, то водитель может их не пропускать.

Напомним, с 17 марта 2021 года в Украине увеличились штрафы за некоторые виды нарушения ПДД.