В ДТП в Днепре пострадали шесть человек, среди них - двое детей
Водителя задержали поолиция.
В Днепре на улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина 1986 года рождения с двумя детьми двух и восьми лет.
После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля Mercedes.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель задержан.
Напомним, в Киеве ранее произошла авария с участием девяти автомобилей. В результате ДТП травмы получили пять человек, среди них - один ребенок.