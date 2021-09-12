В Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили пять человек, из них один - ребенок.

Фото с места события
Фото: ГСЧС
Фото с места события

На Столичном шоссе в Киеве произошла авария с участием 9 автомобилей. В результате ДТП травмы получили 5 человек, среди них - 1 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что информацию о ДТП спасатели получили в 15:44. Сразу же к месту происшествия были направлено спасателей.

"Как оказалось, ДТП произошло с участием 9-ти автомобилей, в одном из которых было зажато водителя между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам с переломом нижних конечностей для дальнейшей госпитализации. Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы", - говорится в сообщении.

Всего в результате аварии получили травмы пять человек, из них один - ребенок. Двое госпитализированы, двоим взрослым и ребенку медицинская служба оказала помощь на месте.

Причина ДТП устанавливается.

Фото с места события
Фото: ГСЧС
Фото с места события
Фото с места события
Фото: ГСЧС
Фото с места события

Напомним, сегодня утром в Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции. В результате аварии двое патрульных получили травмы и были доставлены в больницу.

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