В Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили пять человек, из них один - ребенок.

Фото: ГСЧС Фото с места события

На Столичном шоссе в Киеве произошла авария с участием 9 автомобилей. В результате ДТП травмы получили 5 человек, среди них - 1 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что информацию о ДТП спасатели получили в 15:44. Сразу же к месту происшествия были направлено спасателей.

"Как оказалось, ДТП произошло с участием 9-ти автомобилей, в одном из которых было зажато водителя между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам с переломом нижних конечностей для дальнейшей госпитализации. Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы", - говорится в сообщении.

Всего в результате аварии получили травмы пять человек, из них один - ребенок. Двое госпитализированы, двоим взрослым и ребенку медицинская служба оказала помощь на месте.

Причина ДТП устанавливается.

Фото: ГСЧС Фото с места события

Фото: ГСЧС Фото с места события