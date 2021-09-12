В Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции

Тест на драгере обнаружил в крови виновника аварии 2,67 промилле алкоголя.

Фото с места события
Фото: Патрульная полиция Киева
Фото с места события

В Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции. В результате аварии двое патрульных получили травмы и были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"ЧП произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебной Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Тест на драгере обнаружил в крови виновника аварии 2,67 промилле алкоголя - это больше чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Фото с места события
Фото: Патрульная полиция Киева
Фото с места события

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Для оказания дальнейшей квалификации действий водителя Audi на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, сегодня в Киевской области возле поселка Калиновка на железнодорожном переезде произошло столкновение грузовика и локомотива. По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

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