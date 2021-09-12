На Киевщине локомотив протаранил грузовик

Предварительно, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

На Киевщине локомотив протаранил грузовик
Фото з місця події
Фото: поліція Київської області
Фото с места события
Фото: полиция Киевской области
Фото с места события

На Киевщине у поселка Калиновка на железнодорожном переезде произошло столкновение грузовика и локомотива.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, около 14 часов на подъездной железнодорожной колеи в поселок Калиновка произошло ДТП. Грузовик "DAF" направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

Напомним, 9 сентября в Харьковской области пассажирский поезд сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

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