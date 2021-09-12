Международный аэропорт "Ужгород" полноценно возобновил работу
Аэропорт принял первый рейс из Словакии.
Международный аэропорт “Ужгород” возобновил полноценную работу.
Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что на этой неделе аэропорт принял первый рейс из Словакии.
"Еще в прошлом году мы договорились с Премьер-министром Словакии Андреем Пленковичем об использовании части авиационного пространства Словакии, что позволило бы вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме. Соответствующее соглашение было заключено в сентябре 2020 года во время визита Президента Владимира Зеленского", - напомнил Шмыгаль.
Премьер убежден, что в дальнейшем количество туристических маршрутов из Ужгорода будет увеличиваться, а Закарпатье станет новым логистическим хабом между Украиной и Европой.
Напомним, аэропорт не работает фактически с 2016 года, не считая нескольких месяцев в 2019 году, когда рейсы пыталась выполнять авиакомпания "Мотор Сич".
Проблема аэропорта была в том, что он расположен непосредственно у словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. В 2020 г. между Кабинетом министров и правительством Словацкой Республики было подписано соглашение об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.
2 июня аэропорт возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва. Авиакомпания Windrose выполнила первый регулярный рейс по маршруту Киев - Ужгород. Руководство аэропорта анонсировало выполнение полетов из Одессы, также ведутся переговоры о чартерных рейсах в Турцию, Египет, Хорватию, Черногорию.