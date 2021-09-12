Международный аэропорт "Ужгород" полноценно возобновил работу

Международный аэропорт “Ужгород” возобновил полноценную работу.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что на этой неделе аэропорт принял первый рейс из Словакии.

"Еще в прошлом году мы договорились с Премьер-министром Словакии Андреем Пленковичем об использовании части авиационного пространства Словакии, что позволило бы вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме. Соответствующее соглашение было заключено в сентябре 2020 года во время визита Президента Владимира Зеленского", - напомнил Шмыгаль.

Премьер убежден, что в дальнейшем количество туристических маршрутов из Ужгорода будет увеличиваться, а Закарпатье станет новым логистическим хабом между Украиной и Европой.

Напомним, аэропорт не работает фактически с 2016 года, не считая нескольких месяцев в 2019 году, когда рейсы пыталась выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

Проблема аэропорта была в том, что он расположен непосредственно у словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. В 2020 г. между Кабинетом министров и правительством Словацкой Республики было подписано соглашение об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.