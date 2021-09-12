В Хмельницкой области автомобиль съехал с дороги в пруд, погиб человек

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Хмельницкой области возле села Приворотье Второе автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщили местные спасатели.

На месте происшествия было установлено, что транспортное средство было на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метра. Также выяснилось, что на момент катастрофы в машине находилось три человека, водитель и двое пассажиров.

После падения машины в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира из утонувшей машины спас свидетель аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим.

"Чтобы достать машину, к месту происшествия также были привлечены бойцы водолазно-спасательного отделения села Устье", - говорится в сообщении.

Водолазы спустились на дно водоема и присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана машину подняли на поверхность. При осмотре салона автомобиля было обнаружено тело мужчины.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в поселке Безлюдовка Харьковской области припаркованный микроавтобус съехал в озеро. Погибли мужчина и женщина, которые были внутри.

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