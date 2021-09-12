На Харьковщине утонул микробус с людьми внутри
Погибло два человека.
В поселке Безлюдовка Харьковской области припаркованный микроавтобус съехал в озеро. Погибли мужчина и женщина, которые были внутри.
Об этом сообщили в областной полиции.
По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в водоем.
По адресу выезжали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.
"В ходе проведения спасательных работ со дна озера был поднят микроавтобус Renault Trafic. В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и женщины 33 лет", - говорится в сообщении.
Автомобиль поместили на площадке временного хранения.
По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Сейчас устанавливается личность погибшей женщины и все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в апреле 2021 года на Черкасщине авто съехало в пруд из-за потери управления 46-летним водителем, погибло три человека.