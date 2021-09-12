На Харьковщине утонул микробус с людьми внутри

В поселке Безлюдовка Харьковской области припаркованный микроавтобус съехал в озеро. Погибли мужчина и женщина, которые были внутри.

Об этом сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в водоем.

По адресу выезжали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

"В ходе проведения спасательных работ со дна озера был поднят микроавтобус Renault Trafic. В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и женщины 33 лет", - говорится в сообщении.

Автомобиль поместили на площадке временного хранения.

По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас устанавливается личность погибшей женщины и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле 2021 года на Черкасщине авто съехало в пруд из-за потери управления 46-летним водителем, погибло три человека.