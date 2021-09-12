В Украине заметили свадебный кортеж с необычными автомобилями в составе

Как правило, свадебные кортежи состоят из лимузинов и роскошных иномарок. Однако в Киеве заметили нестандартный кортеж, в составе которого были грузовики.

Жених и невеста ехали на самосвалах красного цвета. Нестандартный кортеж попал на видео, сообщает newsyou.info.

Новобрачные отправились на грузовиках в ЗАГС, а потом и в ресторан.

Отмечается, что в составе кортежа были не только самосвалы. На видео можно заметить крутые кроссоверы BMW X5, VW Touareg и Porsche Cayen.

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